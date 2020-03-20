New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
20.03.2020 17:02
Son güncelleme : 20.03.2020 17:02
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,83 artışla 2,253.15 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 2.433 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 7.248,07 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme yönünde attığı adımlar etkili oldu.
16:4885.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 389,83
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.459
16:486,5504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
16:487,0221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
16:48313,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,01
|Açılış
|: 313,03
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.173.063
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.433.510
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|644.665
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|KLMSN
|10,28
|25.874.498
|% -8,30
|
|TSPOR
|2,02
|203.005.773
|% -7,76
|
|ISYAT
|2,84
|148.195.688
|% -4,70
|
|VKGYO
|1,84
|15.905.250
|% -4,17
|
|BIMAS
|50,35
|137.678.229
|% -3,54
|
|GARAN
|7,49
|768.487.566
|% -1,19
|
|THYAO
|7,95
|477.543.402
|% 0,13
|
|ASELS
|21,22
|379.254.601
|% 0,57
|
|ECILC
|3,32
|239.465.745
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,92
|207.015.428
|% 1,05
|
|YKBNK
|1,92
|207.015.428
|% 1,05
|
|GARAN
|7,49
|768.487.566
|% -1,19
|
|ODAS
|1,22
|122.546.434
|% 3,39
|
|TSPOR
|2,02
|203.005.773
|% -7,76
|
|ECILC
|3,32
|239.465.745
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6800
|7,7185
|% 2,48
|
|Frank
|6,6188
|6,6587
|% 0,12
|
|Riyal
|1,7349
|1,7436
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|18,16
|
|Altın Gr.
|313
|313
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,57
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|0,11
|
|B. Petrol
|28,13
|28,13
|-0,34
|
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