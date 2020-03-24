ABD Merkez Bankası olağanüstü bir karar ile dün piyasaya desteğini artıracağını açıklamıştı. New York borsası bugün güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
24.03.2020 16:48
Son güncelleme : 24.03.2020 17:01
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 5,9 artışla 19.772,19 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 5,2 yükselişle 2.355,25 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 5,1 kazançla 7.196,15 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomi teşvik paketinde uzlaşmaya yaklaşıldığını bildirmesi etkili oldu.
FED PİYASAYA DESTEĞİNİ ARTIRDI
ABD Merkez Bankası (Fed), ABD ekonomisinin corona virüs salgınının yol açtığı "çok büyük bir zorlukla" karşı karşıya olduğuna işaret ederek henahalkları, küçük işletmeler ve büyük işverenler için benzeri daha önce görülmemiş kredilerle destek sağlamaya başlayacağını duyurmuştu.
Fed yaptığı açıklamada, "Ekonomimizin ağır bozulmalarla karşı karşıya olduğunun açık hale gelmesi nedeniyle bu tedbirler alındı" ifadelerini kullanmıştı.
Yapılan açıklamaya göre Fed, bu haftanın her günü 75 milyar dolar
olmak üzere 375 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve her gün 50 milyar dolar tutarında olmak üzere bu hafta 250 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak.
Fed ayrıca, uygun KOBİ'lere kredileri desteklemek için yakında "Reel Ekonomi İşletme Kredi Programı" başlatacağını da duyurmuştu. Hazine Bakanlığı ile koordineli şekilde yatırım yapılabilir seviyede nota sahip şirketler için 4 yıla kadar vadeli kredi sağlanmasına imkan verecek şirket tahvili kolaylığı başlatılacak.
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|PNSUT
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|26.508.047
|% 10,00
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|GLRYH
|2,20
|9.040.140
|% 10,00
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|ECZYT
|9,46
|29.041.188
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.391.854
|% 10,00
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|IZMDC
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|4.840
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|MTRYO
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|MMCAS
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|5.221
|% -1,11
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|IHGZT
|3,49
|8.784
|% -0,29
|
|ISYAT
|2,18
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|% 0,00
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|GARAN
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|% 9,70
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|THYAO
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|% 7,39
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|ASELS
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|552.761.903
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|YKBNK
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|% 6,78
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|ISFIN
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|211.140.099
|% 6,20
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|YKBNK
|1,89
|239.737.753
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|
|GARAN
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|865.082.133
|% 9,70
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|EKGYO
|1,15
|106.127.314
|% 7,48
|
|THYAO
|8,28
|654.693.043
|% 7,39
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|ISFIN
|2,91
|211.140.099
|% 6,20
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|Euro
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|Sterlin
|7,5556
|7,5934
|% 0,05
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|Frank
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|% -1,02
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|Riyal
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|Gümüş.Ons
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