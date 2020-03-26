New York borsası güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
26.03.2020 16:56
Son güncelleme : 26.03.2020 17:15
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,86 artışla 21.468,38 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,57 yükselişle 2.503,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 7.462,21 puandan işlem görmeye başladı.
Borsada endeksler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yeni tip corona virüs (Kovid-19) etkisiyle rekor seviyeye ulaşmasına rağmen yukarı yönlü seyretti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu tahvil
alım programını başlatmasının ardından Beyaz
Saray ve Kongre'nin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması piyasaların genel olarak pozitif seyretmesinde etkili oldu.
17:0090.932
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.869,20
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.972
En Düşük
88.481
17:006,3990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0167
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3900
17:007,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0379
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,1034
En Düşük
6,9707
17:00336,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,30
|Açılış
|: 336,06
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|5,83
|4.199.730
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.844.870
|% 10,00
|
|CLEBI
|58,85
|13.581.697
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.179.093
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.562.083
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.521.915
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,14
|1.240.953.969
|% 4,22
|
|ASELS
|24,00
|992.650.780
|% 2,39
|
|GARAN
|7,84
|824.880.536
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,62
|400.923.338
|% 0,90
|
|YKBNK
|1,94
|355.432.336
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|355.432.336
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|131.938.123
|% 9,09
|
|THYAO
|9,14
|1.240.953.969
|% 4,22
|
|IHLAS
|0,46
|53.039.083
|% 9,52
|
|GARAN
|7,84
|824.880.536
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6665
|7,7050
|% 0,80
|
|Frank
|6,5746
|6,6142
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6991
|1,7076
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.639
|19,92
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,61
|14,66
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|27,26
|27,26
|-0,13
|
Seans Raporu
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