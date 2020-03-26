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New York borsası yükselişle açıldı

26.03.2020 16:56

Son güncelleme : 26.03.2020 17:15
New York borsası güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,86 artışla 21.468,38 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,57 yükselişle 2.503,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 7.462,21 puandan işlem görmeye başladı.

Borsada endeksler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yeni tip corona virüs (Kovid-19) etkisiyle rekor seviyeye ulaşmasına rağmen yukarı yönlü  seyretti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu tahvil alım programını başlatmasının ardından Beyaz Saray ve Kongre'nin Kovid-19 salgınının ekonomik  etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması piyasaların genel olarak pozitif seyretmesinde etkili oldu.





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