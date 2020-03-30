New York borsası, haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
30.03.2020 17:05
Son güncelleme : 30.03.2020 17:05
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 21.678,22 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.561,6 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,5 kazançla 7.583,46 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı alınan önlemler etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygulanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıklamıştı. Trump, salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını dile getirmişti.
16:4988.285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 160,33
|Açılış
|: 87.937
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|Önceki Kapanış
|: 88.125
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88.812
En Düşük
86.815
16:496,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,1356
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5850
En Düşük
6,4403
16:497,2686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0837
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2686
En Düşük
7,1420
16:49343,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 5,18
|Açılış
|: 343,24
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,53
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|36.028.958
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.477.463
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.376.969
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.554.426
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.578.568
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|320.963
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.814.945
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|SELEC
|7,39
|72.162.793
|% -9,44
|
|THYAO
|8,77
|673.458.746
|% -1,02
|
|ASELS
|23,28
|557.258.820
|% 0,69
|
|GARAN
|8,05
|481.971.385
|% 2,16
|
|PGSUS
|31,50
|444.791.483
|% -8,80
|
|SASA
|7,98
|334.747.573
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,96
|163.706.646
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,04
|269.982.844
|% 5,70
|
|IHLAS
|0,48
|55.223.263
|% 2,13
|
|TSPOR
|2,81
|231.266.419
|% 8,49
|
|YKBNK
|1,89
|157.689.495
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1224
|8,1631
|% 1,51
|
|Frank
|6,8413
|6,8825
|% 1,24
|
|Riyal
|1,7457
|1,7545
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-6,56
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,26
|26,26
|-1,69
|