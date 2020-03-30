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New York borsası yükselişle açıldı

30.03.2020 17:05

Son güncelleme : 30.03.2020 17:05
New York borsası, haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 21.678,22 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.561,6 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,5 kazançla 7.583,46 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının  ekonomik ve sosyal etkilerine karşı alınan önlemler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınına karşı alınan önlemlerin uygulanma süresini 30 Nisan'a kadar  uzattıklarını açıklamıştı. Trump, salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en  yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme  sürecinde olmayı umduklarını dile getirmişti.






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