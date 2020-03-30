New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 21.678,22 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.561,6 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,5 kazançla 7.583,46 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı alınan önlemler etkili oldu.ABD Başkanı Donald Trump, dün, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygulanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıklamıştı. Trump, salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını dile getirmişti.