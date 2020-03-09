ABD Merkez Bankası New York Şubesi, gecelik ve vadeli repo işlemlerinin miktarını artırdı.
New York Fed repo miktarlarını artırdı
09.03.2020 18:40
Son güncelleme : 09.03.2020 18:40
AA
New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, gecelik işlemlerde piyasaya sunulacak nakit miktarı 100 milyar dolardan 150 milyar dolara yükseltildi.
İki hafta vadeli 10-12 Mart'taki repo
işlemlerindeki limit de 20 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarıldı.
Açıklamada, söz konusu miktar artırımının rezerv arzının yeterliliğini sağlamak ve para
piyasası baskılarının riskini azaltmak için yapıldığı belirtildi.
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 109.601
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101.995
18:056,1186
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|Değişim
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|BRKSN
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|% -1,00
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|YKBNK
|2,29
|283.174.673
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|
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|% -9,66
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|1,66
|222.400.009
|% -10,27
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|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
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|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0163
|8,0565
|% 1,34
|
|Frank
|6,5859
|6,6255
|% 1,98
|
|Riyal
|1,6243
|1,6325
|% 0,42
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,77
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|Altın Gr.
|328
|329
|0,81
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|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
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|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
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|Çeyrek
|526
|538
|3,11
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|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,45
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|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,07
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|B. Petrol
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