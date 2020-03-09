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Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

09.03.2020 10:53

Son güncelleme : 09.03.2020 10:53
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.



AA

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Mart Çarşamba günü açıklanacak Ocak 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,5 milyar dolar ile 2,9 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 14,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete  katılan ekonomistlerin 2020 sonu cari işlemler açığı beklentileri 7,8 milyar  dolar ile 19 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık  verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar olmuştu.





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