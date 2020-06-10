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OECD uyardı! Büyük bir maliyeti olacak

10.06.2020 13:07

Son güncelleme : 10.06.2020 13:25
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının "yüzyılın en büyük barış zamanı ekonomik krizini" tetiklediğini belirterek, salgında ikinci bir dalganın küresel ekonomiye büyük bir maliyeti olacağı uyarısında bulundu.



AA

OECD'nin Haziran ayı Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı.

Raporda, Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğu ve ikinci dalganın yaşanmayacağı senaryosunda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 daralacağı ve  gelecek yıl yüzde 5,2 genişleyeceği öngörüldü.

Bununla birlikte, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın gelmesi halinde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 7,6 küçüleceği ve 2021’de ise sadece yüzde 2,8  büyüyeceği tahmini yapıldı.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler olan ABD, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın bu yıl en sert ekonomik daralmayla karşı karşıya  kaldığı raporda yer aldı.

Salgında ikinci dalganın yaşanmadığı senaryoda, ABD ekonomisi için bu  yıl yüzde 7,3 daralma ve gelecek yıl için yüzde 4,1 büyüme tahmininde bulunuldu.

Salgında ikinci dalganın yaşandığı senaryoda ise ABD ekonomisinin  2020’de yüzde 8,5 küçüleceği ve 2021’de yüzde 1,9 büyüyeceği öngörüldü.

Euro Bölgesi içinde bu yıl yüzde 9,1 küçülme ve gelecek yıl yüzde 6,5  büyüme öngörüldü. İkinci dalga senaryosunda ise bölge ekonomisinde daralmanın bu  yıl yüzde 11,5’e yükseleceği ve büyümenin de yüzde 3,5’e gerileyeceği ifade  edildi.

İngiltere’nin OECD ülkeleri içinde en fazla küçülmesinin beklendiği  raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 9 büyümeden önce bu yıl yüzde 11,5  küçüleceği öngörüldü. İkinci dalga senaryosunda ise bu yıl için yüzde 14 küçülme  ve gelecek yıl yüzde 5 büyüme tahmini yapıldı.

Çin ve Hindistan ekonomisinin bu yıl sırasıyla yüzde 2,6 ve 3,7  daralacağına yer verilen raporda, İkinci dalga senaryosunda bu ülkelerin  sırasıyla yüzde 3,7 ve 7,3 daralacağı tahminine yer verildi.




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