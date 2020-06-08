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OPEC basın toplantısı düzenledi

08.06.2020 16:21

Son güncelleme : 08.06.2020 16:34
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler, petrol üretim kesintisi miktarının uzatılma kararı alınmasının ardından bugün basın toplantısı düzenledi.



AA

OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin önde gelen petrol ve enerji  bakanlarıyla basın mensuplarının katıldığı video konferans yoluyla düzenlenen  toplantıda, toplam 23 ülkenin yer aldığı OPEC  adlı grubun günlük 9,7 milyon  varillik ham petrol üretim kesintisi süresini 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar  uzatma konusu ele alındı.

OPEC'in en büyük üreticisi ve dünyanın en fazla ham petrol ihraç eden  ülkesi olan Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınının ardından küresel petrol talebinin artmaya  başladığını söyledi.

Bin Selman, OPEC  ülkelerinin küresel piyasada istikrar arayışı içinde  olduğunu vurgulayarak, "Dünya genelinde petrol stokları düşmeye başladı ve talep  artıyor. Bu da OPEC'in üretim kesintisinin işe yaradığını gösteriyor." dedi.

Mayıs ve haziran aylarında bazı OPEC üyesi ülkelerin kesinti  miktarlarının üzerinde petrol üretimi yaptığına dikkati çeken bin Selman, bu  ülkelerin temmuz, ağustos ve eylül aylarında üretimlerinde daha büyük kesintiler  yapma sözünü verdiklerini aktardı ve şunları ifade etti:

"Üretim kesinti miktarlarına uymama gibi bir duruma artık yer bırakmak  istemiyoruz. Bazı üye ülkelerin petrol üretimlerinde kesinti yapmaları konusunda  umursamazlık içinde olmalarına ne diğer OPEC ülkelerinin ne de petrol piyasasının  tahammülü var."

Bin Selman, üretim kesintisine uymayan ülkelerin temmuz, ağustos ve  eylül aylarında üretimlerini daha çok düşüreceğine işaret ederek, OPEC'in toplam  petrol üretiminin söz konusu aylarda şu ana kıyasla daha düşük olacağını  belirtti.

"LİBYA İÇİN HENÜZ ERKEN"

Libya'nın petrol üretimine yeniden başlaması konusunu da değerlendiren  bin Selman, "Libya henüz üretim kesintisi anlaşmasının bir parçası değil. Onların  üretimi için bu kadar erken hüküm vermek verimsiz olur." ifadelerini kullandı.

Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Muhammed Arkab ise  ocaktan bu yana kapalı olan Libya'nın en büyük petrol sahası Eş-Şerara'da petrol  sahasında üretimin günlük 30 bin varille yeniden başlamasının sevindirici  olduğunu ancak bunun OPEC  anlaşması kapsamında değerlendirilmesi için erken  olduğunu dile getirdi.

Arkab, OPEC  ülkelerinin 18 Haziran'da düzenleyeceği Ortak Bakanlar  İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında Libya'nın durumunun ele alınacağını duyurdu.

OPEC  ülkeleri, cumartesi günü aldıkları kararda, JMMC toplantılarının  Aralık 2020'ye kadar her ay düzenli olarak yapılacağını bildirirken, bu sayede  OPEC ve OPEC dışı üye ülkelerin petrol üretim kesintisi miktarlarını daha  yakından takip etmeyi amaçlıyor.




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