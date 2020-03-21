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`OPEC ile iş birliği anlamını yitirdi`

21.03.2020 10:51

Son güncelleme : 21.03.2020 10:51
Rusya`nın en büyük petrol şirketi Rosneft`in Başkanı İgor Seçin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin anlamını yitirdiğini belirterek, "Rusya`nın petrolde pazar payını koruması gerek" dedi.



AA

Rusya'nın OPEC anlaşmasından çekilme kararının arkasındaki isimlerden biri olarak gösterilen Seçin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e değerlendirmelerde bulundu.

OPEC’in üretim kısıntısına yönelik anlaşması nedeniyle ABD’nin petrol  üretiminde dünya lideri haline geldiğini ifade eden Seçin, ''Bu daha önce  olmamıştı. Fiyatlar düzelir ancak müşterilerinizi terk ettiğinizde bir daha asla  geri dönemezsiniz.'' diye konuştu.

Üretim kısıntısına yönelik anlaşma sayesinde ABD’nin hızla Avrupa  petrol piyasasına girdiğini savunan Seçin, ''Anlaşmanın olduğu dönem ABD’nin  Hindistan pazarına petrol ihracatı 10 kat, Avrupa pazarına 6 kat arttı. Rusya’nın  petrolde pazar payını koruması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Seçin, ABD’nin yaptırımları ve Kovid-19 salgını nedeniyle OPEC  anlaşmasının anlamını yitirdiğini dile getirerek, ''OPEC ile OPEC dışı bazı ham  petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliği artık anlamını yitirdi. Siyasi ve  tüketim pazarının durumuna ilişkin nedenler artık daha anlamlı.''  değerlendirmesinde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta  Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi  kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine  yol açmıştı.

 




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