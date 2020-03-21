Rusya`nın en büyük petrol şirketi Rosneft`in Başkanı İgor Seçin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin anlamını yitirdiğini belirterek, "Rusya`nın petrolde pazar payını koruması gerek" dedi.
`OPEC ile iş birliği anlamını yitirdi`
21.03.2020 10:51
Son güncelleme : 21.03.2020 10:51
AA
Rusya'nın OPEC anlaşmasından çekilme kararının arkasındaki isimlerden biri olarak gösterilen Seçin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e değerlendirmelerde bulundu.
OPEC’in üretim kısıntısına yönelik anlaşması nedeniyle ABD’nin petrol üretiminde dünya lideri haline geldiğini ifade eden Seçin, ''Bu daha önce olmamıştı. Fiyatlar düzelir ancak müşterilerinizi terk ettiğinizde bir daha asla geri dönemezsiniz.'' diye konuştu.
Üretim kısıntısına yönelik anlaşma sayesinde ABD’nin hızla Avrupa petrol piyasasına girdiğini savunan Seçin, ''Anlaşmanın olduğu dönem ABD’nin Hindistan pazarına petrol ihracatı 10 kat, Avrupa pazarına 6 kat arttı. Rusya’nın petrolde pazar payını koruması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.
Seçin, ABD’nin yaptırımları ve Kovid-19 salgını nedeniyle OPEC anlaşmasının anlamını yitirdiğini dile getirerek, ''OPEC ile OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliği artık anlamını yitirdi. Siyasi ve tüketim pazarının durumuna ilişkin nedenler artık daha anlamlı.'' değerlendirmesinde bulundu.
OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5661
En Düşük
6,4561
18:057,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0356
En Düşük
6,9588
18:05315,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 5,16
|Açılış
|: 315,27
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6127
|7,6509
|% 1,58
|
|Frank
|6,6262
|6,6661
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7397
|1,7484
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.497
|1.498
|25,87
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,24
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,56
|12,67
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,10
|
|B. Petrol
|27,31
|27,31
|-1,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58KAREL
Yüzde 9.35 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 844, 995 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -319, 37 kaybederek (% -0.31 ) 103, 230
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TSPOR, GARAN
-
17:56XU100
Endeks 85, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 6, 305.00 milyon TL de
-
17:56FONET
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 417 adet işlem