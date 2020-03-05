GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

OPEC`ten petrol üretiminin düşürülmesi önerisi

05.03.2020 17:41

Son güncelleme : 05.03.2020 17:41
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleriyle OPEC dışı ülkelere, toplam petrol üretimlerini günlük 1,5 milyon varil daha azaltmaları tavsiye edildi.



AA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen OPEC 178. (Olağanüstü)  Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, 8. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin  bakanlar toplantısının yarın gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, "30 Haziran 2020'e kadar günlük petrol üretiminin 1,5  milyon varil daha düşürülmesi tavsiye edilmiştir. Söz konusu günlük kesintinin  OPEC için 1 milyon, OPEC dışı ülkeler için ise yarım milyon varil olarak  uygulanması, mevcut kesintilerin de yıl sonuna kadar uzatılması teklif edildi."  ifadelerine yer verildi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), 2020'nin ilk ve  ikinci çeyreğinde küresel ekonomi ve petrol talebini olumsuz etkileyebileceği  aktarılan açıklamada, bu yıl küresel petrol talebindeki artış öngörüsünün günlük  1,1 milyon varilden, 480 bin varile düşürüldüğü belirtildi.

Kovid-19'un petrol piyasalarındaki etkisinin izlenmeye devam edileceği  bildirilen açıklamada, ayrıca Ekvador'un 1 Ocak 2020 itibarıyla OPEC üyeliğinden  ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:26112.249
Değişim :  1,32% |  1.463,30
Açılış :  112.505  
Önceki Kapanış :  110.785  
En Yüksek
113.107 En Düşük
111.403
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 6,76 3.182.277 % 14,97  
BRKSN 3,08 6.056.205 % 14,93  
BURCE 7,63 11.202.966 % 14,91  
HLGYO 1,65 30.799.608 % 11,49  
AKSEN 4,22 175.827.033 % 11,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8531 7,8925 % 0,72  
Frank 6,3791 6,4175 % 0,82  
Riyal 1,6199 1,6280 % 0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.655 16,50  
Altın Gr. 324 324 3,83  
Cumhuriyet 2.143 2.175 12,00  
Tam 2.136 2.190 15,35  
Yarım 1.033 1.059 7,43  
Çeyrek 518 530 3,71  
Gümüş.Ons 17,25 17,27 0,01  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,02  
B. Petrol 50,64 50,64 -0,49  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru