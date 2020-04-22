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Otel doluluk oranları geriledi

22.04.2020 11:17

Son güncelleme : 22.04.2020 11:21
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) araştırmasına göre, mart ayında normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerinde yer alan otellerin doluluk oranları, bu yıl mart ayında yüzde 10-20’lere kadar geriledi.



AA

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, corona virüs salgını global olarak  turizm faaliyetlerini durma noktasına getirirken, salgın dolayısıyla dünya otellerinin doluluklarında da beklendiği gibi büyük düşüş yaşandı.

Birlik, dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin Mart 2020’ye ilişkin verilerinden hareketle, salgının konaklama sektörüne etkilerini inceledi.

TÜROB’un araştırmasına göre, mart ayında normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerinde yer  alan otellerin doluluk oranları, bu yıl mart ayında yüzde 10-20’lere kadar geriledi.

AVRUPA’DA SON 80 YILIN EN KÖTÜSÜ

Özellikle Avrupa’da Mart 2020’de doluluklar yüzde 26,3’lük ortalama ile 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçen yılın mart ayında  Avrupa doluluk ortalaması yüzde 68,5 olmuştu. Buna göre Mart 2020’de Avrupa’da  doluluklar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,6 geriledi.

Mart 2020’de ortalama oda fiyatlarındaki düşüş geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 10,5’te kaldı ve 92,9 avro oldu. Ancak çok daha önemli bir  kriter olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen  gelirleri ifade eden RevPAR, yüzde 65,6 gibi çok yüksek oranda düşerek 24,3  avroya kadar geriledi.

İTALYA ADETA ÇÖKTÜ

Avrupa ülkeleri arasında mart ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en  büyük düşüş oranını yüzde 90,8 ile dünyanın en iddialı turizm ülkelerinden İtalya  yaşadı.

İtalya’nın Mart 2020 doluluk oranı yüzde 6,2 oldu. İtalya’nın Milano  kenti de Mart 2020’de doluluk oranlarında yüzde 94,5 ile en büyük düşüşü yaşayan  destinasyon oldu. Milano’da doluluk oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Araştırmada yer alan şehirler arasında dünya genelinde en fazla  doluluk oranı yüzde 48,5 ile Sydney’de görülürken, sosyal izolasyon konusunda  nispeten daha az tedbir aldığı gözlenen ABD’nin Los Angeles kentinde bu oran  yüzde 42,5 oldu.

Corona virüs salgının en ağır etkilerinin yaşandığı New York’ta ise bu  oran yüzde 34,5 olarak gerçekleşti. Çin’in başkenti Pekin’de ise yüzde 16,4 oldu.  Ülke bazında Avrupa’da Mart 2020'nin en yüksek doluluk oranı ise yüzde 36,5 ile  İngiltere’ye ait bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN DURUMU

Türkiye'nin Mart 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine  yüzde 55,2 azalarak, yüzde 28,6 olarak kaydedildi. Mart 2019’da bu oran yüzde  63,8 olmuştu.

İstanbul'un Mart 2019’da 72,1 olan doluluk oranı, Mart 2020'de yüzde  59,8 azalarak yüzde 29 olarak ölçüldü. Mart 2020’de ortalama günlük satılan oda  bedeli (ADR) 65,8 euro ile Mart 2019'a göre yüzde 14,2 düştü. Toplam oda sayısı  üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde  65,5 düzeyinde düşüş yaşandı ve 19,1 euro oldu.

Antalya’da Mart 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine  göre yüzde 49,4 azalarak yüzde 29 oldu. Antalya’da ortalama günlük satılan oda  bedeli 39 euro ile Mart 2019'a göre yüzde 18 geriledi. Toplam oda sayısı  üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 58,5 düşüş  yaşandı ve 11,3 euro olarak ölçüldü.




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