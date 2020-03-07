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Otomotivde şubat ayının lideri belli oldu

07.03.2020 11:58

Son güncelleme : 07.03.2020 11:58
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın şubat ayında en fazla satış yapan marka Renault olurken, bunu sırasıyla Fiat ve Volkswagen izledi.



AA

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, 2020 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet seviyesinde gerçekleşti. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,44  arttı.

Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv pazarında, Türkiye'de üretim yapan Renault, bu ay 7 bin 479 adet satışla liderliği Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den alarak ilk sıraya yerleşti.

Ardından 5 bin 894 adetle yine Türkiye'de de üretim yapan Fiat ve 4 bin 925 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen sıralandı

Ford 4 bin 455 adetle dördüncü ve Peugeot 2 bin 995 adetle beşinci sırada konumlandı.

ŞUBATTA 3 FERRARİ SATILDI

Markaların 2020 yılı şubat hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında Renault 7 bin 251 adetlik satışla birinci oldu. Ardından  3 bin 908 adetle Fiat ve 3 bin 469 adetle de Volkswagen sıralandı.

Şubat ayında Alfa Romeo ve Infiniti markalarından araç satışı gerçekleşmezken, 1 adet Bentley, 1 adet Lamborghini, 2 adet Maserati ve 3 adet de Ferrari satıldı.

EN YÜKSEK SATIŞ C SEGMENTİNDE

Öte yandan, 2020 Şubat ayı sonunda otomobil pazarı motor hacmine göre  incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 94,87 ile 1600cc altındaki otomobiller 56 bin 679 adetle sahip oldu. Ardından yüzde 1,31 payla  1600-2000cc aralığındaki  otomobiller ve yüzde 0,12 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

2019 Şubat sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 98,9  artarken 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobillerde yüzde 13,9 ve  2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,4 azalış görüldü.

2020 yılı şubat sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,1'ini  vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 38 bin 128 adet ve  yüzde 63,8 payla C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen  gövde tipi 28 bin 300 adet ve yüzde 47,4 payla yine Sedan otomobiller oldu.





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