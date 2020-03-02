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Petkim`den tarihi rekor!

02.03.2020 13:37

Son güncelleme : 02.03.2020 13:59
SOCAR Türkiye iştiraki Petkim, geçen yıl 3,4 milyon ton üretim gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek üretim rakamına ulaştı.



AA

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, şirketin ana faaliyet alanı petrokimya üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 24 arttı.

Geçen yıl 3,4 milyon ton üretim gerçekleştiren Petkim, böylece üretimde rekor kırdı. Petkim'in cirosu 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 25  artışla 11 milyar 672 milyon 220 bin lira, net karı da 764 milyon 237 bin lira  oldu.

Açıklamada bilanço sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 2019'da yüksek seyreden petrol fiyatlarının, nafta bazlı entegre üretim yapan üreticilere olumsuz yansıdığını ve marjları daralttığını ifade etti.

Bu durumun petrokimya ürünlerinin fiyatlarını da düşürdüğünü kaydeden Mammadov, "2019'da tam kapasite üretime geçen STAR Rafineri ile sağladığımız  sinerjinin, bu sonuçlara büyük katkısı oldu. Ham maddemiz naftayı dünyanın farklı  yerlerinden ithal etmek yerine artık STAR Rafineri’den doğrudan boru hattıyla  alıyoruz. 2019 yılında STAR Rafineri’den aldığımız nafta miktarı toplam 759 bin  ton olurken bu sinerji, Petkim’e lojistik maliyetlerden sağladığı tasarrufun yanı sıra daha kaliteli üretim, operasyonel süreçlerde verimlilik, ham maddede arz  güvenliği ve yönetsel süreçlerde ortak değer yaratımı olarak pozitif yansıdı.”  değerlendirmesinde bulundu.

Mammadov, geçen yıl Petkim bünyesinde hayata geçirdikleri 23 enerji verimliliği projesiyle 3,3 milyon dolarlık tasarruf elde edildiğini aktardı.





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