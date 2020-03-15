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Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti

15.03.2020 12:25

Son güncelleme : 15.03.2020 12:25
Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dünyanın halka açık en büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri 1 haftada toplam 495 milyar dolar azaldı.



AA

Petrol fiyatlarının pazartesi günü yaklaşık yüzde 30 gerilemeyle 31  dolara düşmesi ve son 4 yılın en düşük seviyesini görmesi, en çok petrol  üreticisi dünya devlerinin hisse fiyatlarını ve piyasa değerlerini etkiledi.

AA muhabirinin, 14 petrol firmasının hisse ve piyasa değerlerinden  derlediği verilere göre, piyasa değerinde en yüksek düşüşü Suudi Arabistan milli  petrol şirketi Saudi Aramco yaşadı.

Dünyanın en değerli şirketi Saudi Aramco'nun hisse başına değeri,  Suudi borsası Tadawul'da 8-12 Mart'ta yüzde 12,1 düşerken, şirketin piyasa değeri  ise 230 milyar dolar azaldı.

İtalyan Eni'nin hisseleri yüzde 32 geriledi

Saudi Aramco'nun ardından piyasa değerinde en yüksek kaybı yaşayan  petrol firması ise Hollandalı Royal Dutch Shell oldu. Şirketin hisse başına  değeri 9-13 Mart'ta yüzde 30,8 azalırken, piyasa değerinden ise 48,3 milyar dolar  silindi. Bunu, söz konusu 5 işlem gününde piyasa değerinde 33,7 milyar dolarlık  kayıp görülen Fransız Total izlerken, firmanın hisse değeri bu dönemde yüzde 29,9  azaldı.

Söz konusu tarihler arasında, İngiliz BP'nin hisseleri yüzde 30,1 ve  piyasa değeri 29,5 milyar dolar düşerken, İtalyan Eni'nin ise hisseleri yüzde  32,4 ve piyasa değeri 13,5 milyar dolar azaldı.

Norveçli Equinor'un ise bu 5 işlem gününde piyasa değerindeki azalma  12,7 milyar doları bulurken, hisseleri yüzde 27,2 değer kaybetti.

Rus devi Rosneft 19 milyar dolar kaybetti

Suudi Arabistan'la geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)  toplantısında üretim kesintisi kararı alamayan Rusya'nın petrol şirketlerinden  Rosneft ve Lukoil de hisse ve piyasa değerlerinde kayıplar yaşadı.

8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle pazartesi kapalı olan Moskova  borsasında , 10-13 Mart arasındaki 4 işlem gününde Rusya'nın en büyük petrol  şirketi Rosneft'in hisseleri yüzde 32,2 düştü ve piyasa değeri 19 milyar dolar  azaldı.

Bir diğer Rus petrol şirketi Lukoil'in hisseleri de bu 4 işlem gününde  yüzde 21,1 gerilerken, piyasa değerinde 11 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

ABD'li şirketler de etkilendi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19)  nedeniyle New York borsası 2008'den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşarken,  hem Kovid-19'un düşük petrol talebi yaratması hem de OPEC nedeniyle piyasada  oluşacak arz fazlası, Amerikalı petrol şirketilerinin hisselerini de vurdu. 9-13  Mart arasındaki 5 işlem gününde, ABD'nin en büyük 6 petrol şirketinin piyasa  değerinden toplam 97 milyar dolar eridi.

Buna göre, Amerikalı ExxonMobil'in hisse başına değeri söz konusu  dönemde yüzde 20,1 azalırken, şirketin piyasa değeri ise 40,5 milyar dolar düştü.

Bunu, söz konusu 5 işlem gününde piyasa değerinde 22,4 milyar dolarlık  kayıp görülen Chevron izledi. Firmanın hisse değeri bu dönemde yüzde 12,5 azaldı.  ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 30,8 düşüş gösterirken, piyasa değeri 15,1  milyar dolar geriledi.

Söz konusu tarihler arasında, Halliburton hisseleri yüzde 45,3 ve  piyasa değeri 5,2 milyar dolar düştü. Schlumberger hisseleri yüzde 32,2 ve piyasa  değeri 10,7 milyar dolar azalış kaydetti. Baker Hughes'un ise 5 işlem gününde  piyasa değerindeki kayıp 3,4 milyar doları bulurken, şirket hisse başına yüzde  20,8 değer kaybı yaşadı.





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