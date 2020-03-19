Petrolün varili 24 dolarla 2003`ten bu yana en düşük seviyesini gördü.
Petrol fiyatında 17 yıl sonra bir ilk!
19.03.2020 09:11
Son güncelleme : 19.03.2020 09:11
ABD, İngiltere, İspanya gibi ekonomilerde açıklanan destek paketlerine, son 2 günde 23 merkez bankasının yaptıkları faiz indirimlerine rağmen corona virüsün yarattığı endişelerin azalmaması petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesine yol açıyor.
Petrolün fiyatı 24 doları görerek 2003 yılından bu yana en düşük seviyesini test etti.
Brent petrol şu dakikalarda 25 dolar
seviyesinde.
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5007
En Düşük
6,4647
18:057,1005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1192
En Düşük
7,0471
18:05307,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,25
|Açılış
|: 307,47
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
312,49
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4536
|7,4909
|% -0,80
|
|Frank
|6,6860
|6,7263
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7267
|1,7354
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-12,38
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,03
|12,08
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|25,66
|25,66
|0,78
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