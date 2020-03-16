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Petrol fiyatları 4 yılın en düşüğünde!

16.03.2020 17:11

Son güncelleme : 16.03.2020 17:14
Dünya genelinde corona virüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü.



AA

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varili saat 16.31 itibarıyla 29,55 dolar seviyesinden alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı  Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 28,65 dolardan işlem gördü.

Her iki ham petrol türünün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflıyor ve fiyatlar  üzerinde baskı da devam ediyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)  ve Rusya önderliğinde OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta  Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi  kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine  yol açmıştı.

Her iki ülkenin geçen hafta küresel petrol piyasasında pazar paylarını  artırmak için nisandan itibaren üretim miktarlarını yükselteceğini açıklaması ise  petrol piyasasında arz fazlasının artacağına işaret ediyor. Bu durum fiyatların  düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor.

 




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