Petrol fiyatları sert düşüş sonrası toparlanmaya çalışıyor

MAHMUT EKİNCİ
ABD'de ekonominin yeniden açılması sonrası corona virüs vaka sayılarında yaşanan artışın ikinci dalga endişelerini ön plana çıkarması ile güne sert düşüşle başlayan petrolün fiyatı toparlanmaya çalışıyor.
Hafta başında 43 dolar
seviyesine kadar yükselen brent petrol, corona virüste yaşanan ikinci dalga endişesi ile sert düşüş yaşadı.
Brent petrol, ikinci dalga endişelerinin etkisi ile 37 dolar/varile kadar gerilemesinin ardından şu sıralarda 38 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.
Uzmanpara Yazarı Cüneyt Paksoy, piyasalar ve petrole ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
ARADIKLARI BAHANE FED'DEN GELDİ
"Şubat-mart aylarında yaşanan sert düşüşlerden sonra nisan-mayıs-haziran ayına sarkacak şekilde ABD borsaları merkezli küresel borsalarda ciddi bir toparlanma gördük. Özellikle ABD borsaları 'v' şeklinde dönüş yaptı. Bunda basılan paranın ve açıklanan mali tedbirlerin payı büyük. Ama bir noktadan sonra kâr satışlarının gelmesi böylesi yükselişlerde kaçınılmaz bir olgu. Piyasalar düzeltmeye bahane ararken aradıkları bahane ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) geldi. Aslında piyasa yanlısı olan ve bu noktada açıklamalar yapan Fed, tonlamadaki sert ifadeler ve virüsle ilgili belirsizlik süreçleri piyasalar tarafından satışa bahane edildi. İkinci dalganın gelme ihtimali, ve reel ekonomilerdeki beklenenden daha fazla daralma gelebilir korkusu kâr satışlarını tetikledi. Basılan para
masada oldukça ve yeni para basımı devam ettikçe düzeltmeler olsa da güçlü ikinci virüs dalgası gelmedikçe borsalardaki yükselişlerin ara ara düzeltmeler gelse de devamını bekleriz. Özellikle gelişen piyasalarda olumsuz senaryo devreye girmedikçe fırsatlar masada kalacaktır.
DÜNKÜ SATIŞLARI DÜZELTME OLARAK GÖRMEKTEYİZ
Dolar endeksinin de dünkü yaşanan sert düşüşlere karşın yukarı yönlü çok ekstrem bir tepki vermemesini de olumlu bir kriter olarak not ediyoruz. Bugün zaten gelen tepkiler mevcut görüşlerimiz de onaylıyor. Dolar endeksi tekrar 99-101 bandına dönmedikçe ve S&P 500 endeksi 2900-3000 bandının altına kalıcı geçmedikçe dünkü satışları bir düzeltme olarak görmekteyiz.
PETROLDE DALGALI SEYİR MÜMKÜN
Petrol tarafında OPEC-OPEC dışı ülkelerin arzı kısma hikayesiyle 45 dolara doğru bir yükseliş yaşandıktan sonra bir düzeltme de orada yaşanıyor. Arz talep dengesi tekrar arz yönlü marjinal bir şekilde bozulmadıkça ve OPEC-OPEC dışı ülkeler arasında bir çatlama olmadıkça fiyatların 30-50 dolar bandı içinde dalgalı bir seyirle hareketi mümkün görünüyor."