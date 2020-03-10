Petrol fiyatları, Pazartesi günü yaşanan yüzde 30`u aşan yaklaşık 20 yılın en sert düşüşünün ardından, yeni güne yüzde 7.0`nin üzerinde artışla başladı.
Petrol fiyatları toparlanıyor
10.03.2020 09:22
Son güncelleme : 10.03.2020 09:23
DHA
Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından, Brent petrolün varil fiyatı Pazartesi günü yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi. ABD hafif ham petrolü ise aynı oranda gerileyerek 28.33 dolara indi.
Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7.03 artışla 35.77 dolara dönerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 8.29 artışla 32.62 dolara yükseldi.
Petrol piyasalarında Pazartesi günü yaşanan gelişmelerin ardından kredi derecelendirme şirketi Fitch, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez'deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağını açıkladı.
Fitch'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri kredi notları üst düzey analisti Jan Friedrich, ham petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Körfez'deki mali gelirleri GSYH'nın yüzde 2-4 düşürdüğüne işaret ederek, "Petrol fiyatlarındaki çöküş Körfez mali rakamlarında açıkça görülecek" dedi.
Friedrich, "Bahreyn, Umman ve Suudi Arabistan için varil başına 80 doların üzerinde. Ancak, en azından daha yüksek kredi notuna sahip ülkeler, özellikle Kuveyt, Katar ve Abu Dabi, çoğunlukla varlık fonları şeklinde geniş tamponlara sahip" dedi.
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