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Petrol fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

02.03.2020 09:50

Son güncelleme : 02.03.2020 10:13
Cuma günü Brent petrolün varil fiyatı günü 49,67 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 51,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,22 artışla 51,27 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü ham petrolün varili 46,05 dolardan alıcı buldu. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler Türkiye`de akaryakıt fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor.



AA

Cuma günü 51,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 49,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,22 artışla 51,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 46,05 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Şubat haftasında bir  önceki haftaya göre 1 adet azalarak 678'e düştü. Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 3 hafta üst üste artıştan sonra ilk defa düşüş yaşandı.

GEÇEN HAFTA 50 DOLARIN ALTINA KADAR GERİLEDİ

Geçen hafta 50 doların altına kadar düşen fiyatlar, bu hafta Viyana'da düzenlenecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerinin 8. Olağan Dışı Toplantısı'nda petrol kesintisini artıracağı ve merkez bankalarının desteklerinin ekonomiye olumlu yansıyacağı beklentileri fiyatların yükselmesine  neden oluyor.

Ancak bu beklentilerin gerçekleşmemesi ve hızla dünyaya yayılan yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının güç kazanmasıyla küresel petrol talebinin  zayıf kalması ihtimalleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya  devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 51,52 ile 51,82 dolar aralığının direnç, 50,92 ile 51,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.





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