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Petrol fiyatlarında durum ne?

05.03.2020 10:24

Son güncelleme : 05.03.2020 10:25
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 52,08 dolardan işlem görüyor.



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Dün 53,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 51,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.53 itibarıyla kapanışa  göre yüzde 0,93 artışla 52,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,35 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 101 bin varil  arttı. Ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 800 bin varil (yüzde 0,2) artarak 444,1 milyon varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil  yükseleceği yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 500 bin varil  artmıştı.

Bugün petrol piyasasında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve  OPEC dışı ülkelerin 8. Olağan Dışı Toplantısı takip edilecek.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin öncüsü konumundaki Suudi Arabistan'ın ve Rusya'nın günlük 1 milyon varile varan yeni kesintileri onaylaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 52,09 ile 52,38 dolar aralığının direnç,  51,80 ile 51,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.





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