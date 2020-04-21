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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

21.04.2020 09:45

Son güncelleme : 21.04.2020 09:45
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 24,80 dolardan işlem görüyor.



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Dün 27,85 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 25,48  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.20 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 2,66 azalışla 24,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 14,92 dolardan alıcı buldu.

ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem  sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol  teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı, dün yüzde 300'ün  üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar indi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD'deki ham petrol  fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin  şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı. ABD olarak, stratejik  petrol rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil  alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde  bulundu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump,  "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma  var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları  25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 25,46 ile 25,62 dolar aralığının direnç,  24,67 ile 24,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.






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