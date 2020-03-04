Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 52,90 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
04.03.2020 09:25
Son güncelleme : 04.03.2020 09:25
AA
Dün 54,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 52,25 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 52,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,89 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, yarın Viyana'da düzenlenecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin 8. Olağan Dışı Toplantısı'nda petrol kesintisini artıracağı beklentisiyle yükselme eğilimi gösteriyor.
OPEC ve OPEC dışı ülkelerin öncüsü konumundaki Suudi Arabistan'ın ve Rusya'nın günlük 1 milyon varile varan yeni kesintileri onaylaması bekleniyor.
Brent petrolde teknik olarak 52,71 ile 52,89 dolar aralığının direnç, 52,53 ile 52,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0328
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
18:056,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8098
18:05324,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,30
|Açılış
|: 324,18
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,76
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8379
|7,8772
|% 0,59
|
|Frank
|6,3852
|6,4236
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|7,99
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,04
|
|B. Petrol
|52,67
|52,67
|0,81
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59IHLGM
Yüzde 7.81 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 619, 622 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4030, 25 artarak (% 3.16 ) 131, 601
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, IHLGM, ODAS
-
17:58XU100
Endeks 110, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 9, 017.00 milyon TL de
-
17:58NUHCM
Yüzde 9.87 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 392, 717 adet işlem