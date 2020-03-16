Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 31,97 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
16.03.2020 11:14
Son güncelleme : 16.03.2020 11:14
AA
Cuma günü 35,86 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 34,35 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,92 düşüşle 31,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 30,74 dolardan alıcı buldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) indirimine rağmen piyasalarda corona virüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdürmesine neden oluyor.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 7-13 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 683'e çıktı.
Brent petrolde teknik olarak 32,70 ile 33,23 dolar aralığının direnç, 32,17 ile 31,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
10:5991.546
En Yüksek
|Değişim
|: -4,25%
|| -4.059,14
|Açılış
|: 92.264
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|Önceki Kapanış
|: 95.605
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92.264
En Düşük
90.649
10:596,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
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6,3650
En Düşük
6,2780
10:597,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0872
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
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7,1238
En Düşük
6,9931
10:59313,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,06
|Açılış
|: 313,45
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|KUYAS
|1,12
|2.587.806
|% 5,66
|
|MTRYO
|4,90
|11.710
|% 5,15
|
|VKING
|3,75
|1.604.885
|% 5,04
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|KSTUR
|20,42
|41
|% -9,96
|
|ASELS
|23,98
|178.555.092
|% -5,81
|
|THYAO
|8,68
|142.053.126
|% -5,03
|
|GARAN
|8,50
|109.702.288
|% -5,66
|
|ECILC
|4,06
|71.656.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|52.232.158
|% -4,07
|
|ODAS
|1,32
|41.686.898
|% -4,35
|
|IHLGM
|0,91
|28.456.167
|% -4,21
|
|YKBNK
|2,12
|52.232.158
|% -4,07
|
|KRDMD
|1,97
|40.651.926
|% -4,37
|
|GSRAY
|1,85
|36.345.970
|% -9,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8031
|7,8422
|% 0,71
|
|Frank
|6,7003
|6,7406
|% 1,12
|
|Riyal
|1,6891
|1,6976
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.531
|1.531
|1,17
|
|Altın Gr.
|313
|314
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|32,09
|32,09
|-1,76
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