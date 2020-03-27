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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

27.03.2020 09:27

Son güncelleme : 27.03.2020 09:27
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 26,58 dolardan işlem görüyor.



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Dün 27,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 26,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 23,06 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları, G20 liderlerinin ekonomilere 5 trilyon dolarlık teşvik ve yardım paketi aşılama sözü vermesiyle az da olsa yükselişe  geçti. Amerikan dolarının güç kaybetmesi de küresel petrol fiyatlarını destekledi.

Uzmanlar, ABD’de artan işsizlik rakamlarıyla corona virüs (Kovid -19) salgını ve Suudi Arabistan-Rusya çekişmesinin, petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı unsurları olarak etki gösterdiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 26,65 ile 26,79 dolar aralığının direnç, 26,51 ile 26,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.





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