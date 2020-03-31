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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

31.03.2020 09:32

Son güncelleme : 31.03.2020 09:40
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 24,57 dolardan işlem görüyor.



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Dün 24,26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 23,46 dolar  seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 4,73 artışla 24,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 19,57 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) dünya genelinde ekonomik daralmaya yol açması ve Petrol  İhraç Eden Ülkeler Örgütüyle (OPEC) müttefiklerinden oluşan OPEC grubunun üretim  kesintisi kararı alamaması dolayısıyla bu ay petrol fiyatlarında sert  dalgalanmalar görüldüğü bildirildi.

Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde, ''Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, enerji alanında ABD ile Rusya  arasında diyalog kurmak üzere anlaşmaya vardıkları'' haberleri de etkili oldu. Uzmanlar, piyasaların bu konuda Suudi Arabistan dahil 3 ülkeden somut adım  beklentisini koruduğunu belirtiyor.

Öte yandan, 18 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol  fiyatlarına, Kovid-19’un olumsuz etkileri ve fazla arz, aşağı yönlü baskı  uygulamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 27,06 ile 27,36 dolar aralığının direnç, 26,76 ile 26,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.






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B. Petrol 26,98 26,98 0,56  
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