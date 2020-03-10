Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 36,82 dolardan işlem görüyor.
Petrol ne kadar oldu?
10.03.2020 09:58
Son güncelleme : 10.03.2020 09:58
AA
Dün 37,41 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 33,32 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 36,82 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 33,28 dolardan alıcı buldu.
Her iki petrol türünün varil fiyatı dün 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilerken, günlük kayıpları Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını bildirdi. Trump, cuma günü de Kovid-19 ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık önlem paketini onaylamıştı.
Uzmanlar, koronavirüsten etkilenen büyük ekonomilerin atacağı adımların önemine dikkati çekerek, ekonomik teşviklerin dünya genelinde petrol talebini artıracağını belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 37,51 ile 38,04 dolar aralığının direnç, 36,99 ile 36,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|% 0,00
|
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|% 0,00
|
|GARAN
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|535.886.331
|% 0,00
|
|KARSN
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|222.400.009
|% 0,00
|
|YGYO
|0,62
|9.691.612
|% 0,00
|
|ECZYT
|9,80
|7.549.990
|% 0,00
|
|IZFAS
|2,08
|461.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|YGYO
|0,62
|9.691.612
|% 0,00
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% 0,00
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% 0,00
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% 0,00
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9929
|8,0330
|% -0,53
|
|Frank
|6,5480
|6,5874
|% -0,96
|
|Riyal
|1,6326
|1,6408
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-20,61
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
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|3,38
|0,02
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