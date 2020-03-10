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Petrol ne kadar oldu?

10.03.2020 09:58

Son güncelleme : 10.03.2020 09:58
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 36,82 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 37,41 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 33,32  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa  göre yüzde 1,1 artışla 36,82 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas  türü (WTI) ham petrolün varili 33,28 dolardan alıcı buldu.

Her iki petrol türünün varil fiyatı dün 12 Şubat 2016'dan beri en  düşük seviyesine gerilerken, günlük kayıpları Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan  bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından  olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları  üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler  sunacaklarını bildirdi. Trump, cuma günü de Kovid-19 ile mücadele için 8,3 milyar  dolarlık önlem paketini onaylamıştı.

Uzmanlar, koronavirüsten etkilenen büyük ekonomilerin atacağı  adımların önemine dikkati çekerek, ekonomik teşviklerin dünya genelinde petrol  talebini artıracağını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 37,51 ile 38,04 dolar aralığının direnç,  36,99 ile 36,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.





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