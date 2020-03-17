Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 30,40 dolardan işlem görüyor.
Petrol ne kadar oldu?
17.03.2020 10:11
Son güncelleme : 17.03.2020 10:11
AA
Dün 32,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 29,34 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,61 artışla 30,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 29,77 dolardan alıcı buldu.
Piyasalarda corona virüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarının düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatları
son 4 yıldır dün ilk defa 30 doların altını test etti.
Brent petrolde teknik olarak 30,70 ile 32 dolar aralığının direnç, 28,80 ile 27,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
09:5588.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.035,01
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.923
En Düşük
88.923
09:556,4401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
09:557,1796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1655
09:55307,02
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -6,42
|Açılış
|: 306,99
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,60
|15.618.279
|% 0,00
|
|PETKM
|2,93
|169.530.157
|% 0,00
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% 0,00
|
|GUSGR
|1,72
|66.287.712
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,60
|15.618.279
|% 0,00
|
|PETKM
|2,93
|169.530.157
|% 0,00
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% 0,00
|
|GUSGR
|1,72
|66.287.712
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% 0,00
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% 0,00
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% 0,00
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8390
|7,8783
|% -0,40
|
|Frank
|6,7518
|6,7924
|% -0,20
|
|Riyal
|1,7085
|1,7171
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,73
|
|Altın Gr.
|306
|307
|-6,84
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,69
|12,73
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|30,62
|30,62
|0,57
|