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Petrol ne kadar oldu?

26.03.2020 09:06

Son güncelleme : 26.03.2020 09:06
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 27,26 dolardan işlem görüyor.



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Dün 28,29 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,39  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.53 itibarıyla kapanışa  göre yüzde 0,47 azalışla 27,26 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas  türü (WTI) ham petrolün varili 24,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar güne düşüşle başladı fakat ABD Senatosu'nda onaylanan 2,2  trilyon dolarlık teşvik paketiyle gün içinde küresel petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 455,4 milyon varile  yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,77 milyon varil artacağı  yönündeydi.

Bu arada yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkileri fiyatları baskılamaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 27,29 ile 27,41 dolar aralığının direnç,  27,17 ile 27,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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