Yatırımcılar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı hakkında verecekleri son kararı beklerken petrol fiyatları geriledi. Kararın piyasadaki dengeyi düzenleyeceğine inanılıyor.
Petrol OPEC kararı öncesi geriledi
06.03.2020 13:40
Son güncelleme : 06.03.2020 13:40
DHA
Perşembe günü, OPEC üyeleri günlük üretimi bir milyon varil düşürme konusunda anlaşırken, Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkeler içinse günlük yarım milyon varil üretim kısıntısına gidilmesi tavsiye ediliyor.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 2.50 düşüşle 48.74 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.27 düşüşle 44.86 dolardan işlem görüyor.
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