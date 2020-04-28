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`Petrolde kayda değer bir artış beklenmemeli`

28.04.2020 12:36

Son güncelleme : 28.04.2020 12:36
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler (OPEC ) arasında varılan anlaşma sayesinde piyasaların dengeleneceğini belirterek, "Arz fazlası nedeniyle petrol fiyatlarında kayda değer bir artış beklenmemeli. Yılın ikinci yarısında kısıtlamaların kaldırılmasıyla petrol talebi dengelenmeye başlayabilir" dedi.



AA

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan “Enerji  Politikası” adlı dergi için kaleme aldığı makalede, petrol piyasalarındaki son  gelişmeleri değerlendirdi.

OPEC  adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grubun vardığı petrol  üretim kısıntısı anlaşmasının 1 Mayıs’ta uygulanmaya başlanacağına işaret eden  Novak, “Anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla piyasanın dengelenmesini  bekliyoruz.” yorumunda bulundu.

Petrol piyasalarında arz fazlasının bulunduğunu anımsatan Novak, “Arz  fazlası nedeniyle, kısa vadede petrol fiyatlarında kayda değer bir artış  beklenmemeli. Yılın ikinci yarısında kısıtlamaların kaldırılmasıyla petrol talebi  dengelenmeye başlayabilir.” dedi.

Anlaşmanın etkinliğinin küresel ekonominin krizden çıkıp çıkmayacağına bağlı olacağını vurgulayan Novak, “Bu bağlamda, ekonomik faaliyetlerini artırmaya  başlayan Çin konusunda iyimseriz. Birkaç ay içinde diğer ülkelerin ekonomilerinde  da olumlu değişiklikler göreceğimizi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya’nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham  petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı  almıştı.





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