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`Petroldeki dalgalanma 13 yılın en yükseğinde`

30.03.2020 10:40

Son güncelleme : 30.03.2020 10:49
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), corona virüsün (Kovid-19) olumsuz etkileri ve petrolde artan arz fazlası nedeniyle bu ay ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın Mayıs 2007`den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.



AA

EIA'dan yapılan açıklamada, Kovid-19'un dünya genelinde ekonomik daralmaya yol açması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'yle (OPEC) müttefiklerinden oluşan OPEC  grubunun üretim kesintisi kararı alamaması dolayısıyla bu ay petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldüğü bildirildi.

Ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı gösteren "OVX Endeksinin" 20 Mart'ta 190 seviyesine ulaştığı ifade edilen açıklamada, bunun Mayıs 2007'den bu  yana en yüksek seviye olduğu kaydedildi.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin örneklerin yer verildiği  açıklamada, "ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatı 9 Mart'ta yüzde 25  azaldı ve 10 Mart'ta yüzde 10 yükseldi. 18 Mart'ta yüzde 24 düşüş gösterdi, 19  Mart'ta ise yüzde 24 artış kaydetti. Brent türü ham petrolün varil fiyatı ise 9  Mart'ta yüzde 24,1 düştü, 10 Mart'ta yüzde 8,3 arttı. 18 Mart'ta yüzde 13,4  azaldı ve 19 Mart'ta ise yüzde 14,4 artış kaydetti." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD'de "korku endeksi" veya "VIX Endeksi" olarak bilinen ve Standard&Poor's 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksinin  16 Mart'ta 82,7 seviyesine ulaştığı ve bunun da 2008-2009 küresel finansal  krizinden bu yana en yüksek seviye olduğu aktarıldı.

 




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