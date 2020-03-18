Petrolün fiyatı 30 doların altına düştü













DHA

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolün varil fiyatı 30 doların da altına geriledi.Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.71 düşüşle 27.48 dolara kadar gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 8.99 gibi büyük oranda düşüşle 24.51 dolara geriledi.Dünyanın önde gelen iki ölçüt petrol türünün fiyatları yalnızca geçen bir ay içinde yüzde 50'yi aştı.