Büyük petrol üreticilerinin üretimi artırma kararlarına karşın, Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinin binlerce uçuşu iptal etmesi üzerine, petrol fiyatlarında düşüş hız kazandı.
Petrolün fiyatı 30 doların altına düştü
18.03.2020 16:54
Son güncelleme : 18.03.2020 16:54
DHA
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolün varil fiyatı 30 doların da altına geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.71 düşüşle 27.48 dolara kadar gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 8.99 gibi büyük oranda düşüşle 24.51 dolara geriledi.
Dünyanın önde gelen iki ölçüt petrol türünün fiyatları yalnızca geçen bir ay içinde yüzde 50'yi aştı.
16:3986.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -745,97
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:396,4556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0570
|Açılış
|: 6,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:397,0427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:39312,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,26
|Açılış
|: 312,26
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|1.384.804
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.977.455
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.480.231
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.243.517
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|221.140.288
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.254.552
|% -9,96
|
|THYAO
|8,06
|844.845.063
|% 1,00
|
|ASELS
|22,06
|611.724.716
|% 0,36
|
|GARAN
|8,26
|505.502.749
|% -1,55
|
|ISCTR
|5,07
|336.069.426
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,00
|229.422.756
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,00
|229.422.756
|% -2,44
|
|THYAO
|8,06
|844.845.063
|% 1,00
|
|ODAS
|1,22
|113.843.123
|% 3,39
|
|TSPOR
|2,43
|221.140.288
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|58.693.279
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6188
|7,6570
|% -0,90
|
|Frank
|6,6577
|6,6978
|% 0,42
|
|Riyal
|1,7155
|1,7241
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|-24,82
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.073
|2.126
|-1,75
|
|Yarım
|1.002
|1.029
|-0,85
|
|Çeyrek
|503
|514
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|12,14
|12,17
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|26,77
|26,77
|-1,96
|