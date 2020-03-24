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Petrolün varil fiyatı ne kadar?

24.03.2020 09:22

Son güncelleme : 24.03.2020 09:22
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 27,84 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 27,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,03  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.47 itibarıyla kapanışa  göre yüzde 2,99 artışla 27,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas  türü (WTI) ham petrolün varili 24,21 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin, son dönemde tırmanan Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşlarına orta bir yol bulunarak müdahale edilmesi için özel bir temsilci  ataması sonrası beklentilerin yükselmesiyle petrol fiyatlarında artış meydana geliyor.

Uzmanlar, ABD'nin ayrıca, Suudi Arabistan'la enerji konusunda ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydediyor.

Bu arada, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkileri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı uygulamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 27,98 ile 27,33 dolar aralığının direnç,  27,63 ile 27,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.





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