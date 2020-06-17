Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolün varili 40,56 dolar

17.06.2020 09:38

Son güncelleme : 17.06.2020 09:38
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 40,56 dolardan işlem görüyor.



Dün 41,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 40,56 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,84 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ardından Çin'de de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları petrol talebinin düşeceği endişelerini güçlendirerek küresel petrol fiyatlarını baskılıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta kaydedilen yaklaşık 3,86 milyon varillik artış petrol fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Öte yandan, küresel petrol arzı, mayısta bir önceki aya göre 11 milyon 800 bin varil düşerek günlük 88 milyon 810 bin varil oldu. Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, OPEC'in ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya göre günlük 6 milyon 600 bin varil azalışla 24 milyon 90 bin varil oldu.

Petrol piyasasında bugün, OPEC'in mayıs ayı verilerini içeren petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 42,09 ile 44,79 dolar aralığının direnç, 39,69 ile 39,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.940
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  110.940  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GENTS 2,56 49.227.659 % 9,63  
ALYAG 1,39 2.910.496 % 0,00  
KRDMD 2,75 312.920.407 % 0,00  
ISMEN 6,04 28.945.434 % 0,00  
GOZDE 4,68 145.123.210 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5756 8,6186 % -0,11  
Frank 7,1718 7,2150 % 0,02  
Riyal 1,8177 1,8268 % -0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 380 380 -0,34  
Cumhuriyet 2.471 2.486 4,90  
Tam 2.536 2.554 5,10  
Yarım 1.236 1.247 2,50  
Çeyrek 620 624 1,20  
Gümüş.Ons 17,41 17,44 -0,03  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru