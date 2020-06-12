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Petrolün varili kaç dolar oldu?

12.06.2020 09:53

Son güncelleme : 12.06.2020 09:53
Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 37,72 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 41,01 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 38,55  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 2,15 azalışla 37,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 35,41 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatlarının hızlı düşüşünde, ABD'de yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ihtimalinin dünya ekonomilerini  etkileyerek petrol talebini düşüreceği endişesi etkili oldu.

Uzmanlar, ABD ticari ham petrol stoklarının 583,1 milyon varillik  rekor seviyeye yükselmesiyle birlikte petrol fiyatlarının düşüş gösterdiğini  belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 40,44 ile 43,63 dolar aralığının direnç,  37,25 ile 34,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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