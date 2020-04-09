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Petrolün varili ne kadar oldu?

09.04.2020 09:40

Son güncelleme : 09.04.2020 09:48
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 33,34 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 33,87 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 32,84  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 33,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas  türü (WTI) ham petrolün varili 25,98 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı  üretici ülkeler arasında bugün video konferans yoluyla düzenlenecek toplantıya odaklandı.

Toplantıdan ''OPEC  grubunun toplam üretim miktarını günlük 10 ila 15  milyon varil arasında azaltması'' kararının çıkması öngörülürken, küresel petrol piyasasında oluşan olumlu beklenti fiyatların yükselmesini sağlıyor.

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Enerji Bakanlığından bir yetkili,  Rusya'nın OPEC  ülkeleri arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon varil azaltmayı kabul edeceğini ifade etti.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı  ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı çıkmamış, corona virüs (Kovid-19) kaynaklı dünya  genelindeki azalan petrol talebi nedeniyle fiyatlar 2002'den bu yana en düşük seviyelerine gerilemişti.

Brent petrolde teknik olarak 33,64 ile 34,06 dolar aralığının direnç, 33,22 ile 32,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 




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