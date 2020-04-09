Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 33,34 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili ne kadar oldu?
09.04.2020 09:40
Son güncelleme : 09.04.2020 09:48
AA
Dün 33,87 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 32,84 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 33,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,98 dolardan alıcı buldu.
Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında bugün video konferans yoluyla düzenlenecek toplantıya odaklandı.
Toplantıdan ''OPEC grubunun toplam üretim miktarını günlük 10 ila 15 milyon varil arasında azaltması'' kararının çıkması öngörülürken, küresel petrol piyasasında oluşan olumlu beklenti fiyatların yükselmesini sağlıyor.
Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Enerji Bakanlığından bir yetkili, Rusya'nın OPEC ülkeleri arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon varil azaltmayı kabul edeceğini ifade etti.
Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı çıkmamış, corona virüs (Kovid-19) kaynaklı dünya genelindeki azalan petrol talebi nedeniyle fiyatlar 2002'den bu yana en düşük seviyelerine gerilemişti.
Brent petrolde teknik olarak 33,64 ile 34,06 dolar aralığının direnç, 33,22 ile 32,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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|% 0,00
|
|IPEKE
|9,10
|425.425.630
|% 0,00
|
|AKENR
|0,87
|18.511.774
|% 0,00
|
|DENGE
|0,93
|305.437
|% 0,00
|
|HEKTS
|10,40
|30.530.510
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,10
|425.425.630
|% 0,00
|
|PGSUS
|42,70
|1.002.652.300
|% 0,00
|
|ASELS
|25,00
|872.286.505
|% 0,00
|
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|% 0,00
|
|GARAN
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|% 0,00
|
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|% 0,00
|
|GSRAY
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|516.456.343
|% 0,00
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|397.908.011
|% 0,00
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|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
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|8,4061
|% 0,09
|
|Frank
|6,9403
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|% 0,09
|
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|1,8062
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|5,88
|
|Altın Gr.
|360
|361
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,09
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
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|B. Petrol
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