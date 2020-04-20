GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolün varili ne kadar oldu?

20.04.2020 09:54

Son güncelleme : 20.04.2020 09:54
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 26,99 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 28,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  27,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.32  itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,10 azalışla 26,99 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,55 dolardan alıcı  buldu.

Petrol fiyatları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve Çin  ekonomisindeki küçülmenin etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. ABD'de, WTI türü ham petrolü fiyatları 1999'dan bu yanaki en düşük  seviyeye gerildi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Uluslararası Enerji  Ajansının "kötümser" tahminler içeren aylık petrol raporları nedeniyle petrol  piyasasının baskı altında olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 27,55 ile 28,09 dolar aralığının direnç,  26,69 ile 26,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.

 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.180
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  98.180  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 6,72 17.032.815 % 126,69  
PAPIL 9,95 19.328.209 % 3,48  
PRKAB 3,50 19.262.848 % 2,03  
PGSUS 51,90 1.660.600.033 % 0,00  
TMSN 5,20 16.375.724 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6077 8,6509 % -0,36  
Frank 7,1248 7,1677 % -0,22  
Riyal 1,8393 1,8485 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.682 1.683 -1,23  
Altın Gr. 374 374 -0,90  
Cumhuriyet 2.403 2.462 -61,70  
Tam 2.474 2.537 -59,70  
Yarım 1.202 1.233 -30,90  
Çeyrek 603 617 -15,40  
Gümüş.Ons 15,21 15,26 0,04  
Gümüş Gr. 3,37 3,39 -0,00  
B. Petrol 27,41 27,41 -0,67  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru