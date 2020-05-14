GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolün varili ne kadar oldu?

14.05.2020 10:00

Son güncelleme : 14.05.2020 10:00
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 29,44 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 30,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,19  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.39 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 29,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,57 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,1) azalışla 531,5 milyon varile  gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 4,1 milyon varil artacağı  yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 4,6 milyon varil  yükselmişti.

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de  100 bin varil aşağı çekti. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol  üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan, OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisanda önceki aya göre  1 milyon 800 bin varil artışla 30 milyon 410 bin varile yükseldi. OPEC'in toplam  küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 30,6 olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs salgınında ikinci bir dalganın  gelmesinin petrol talebini tekrar kısıtlayacağı endişelerinin küresel petrol  fiyatlarında yükselişin kısıtlı olmasına yol açtığını belirtiyor.

Küresel piyasalarda bugün, Uluslararası Enerji Ajansının nisan  verilerini içeren aylık petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 30,20 ile 31,89 dolar aralığının direnç,  28,51 ile 26,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.159
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODA 5,69 24.512.361 % 0,00  
ULKER 23,22 43.367.536 % 0,00  
SILVR 2,46 7.002.019 % 0,00  
TRGYO 2,38 43.996.373 % 0,00  
SAFKR 4,49 3.836.830 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4739 8,5164 % -0,42  
Frank 7,1327 7,1757 % -0,17  
Riyal 1,8491 1,8584 % -0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 0,87  
Altın Gr. 384 385 -0,68  
Cumhuriyet 2.475 2.517 -1,50  
Tam 2.548 2.583 -1,50  
Yarım 1.243 1.262 -0,80  
Çeyrek 622 631 -0,30  
Gümüş.Ons 15,51 15,56 -0,04  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 -0,01  
B. Petrol 29,51 29,51 0,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru