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Petrolün varili ne kadar oldu?

02.06.2020 09:44

Son güncelleme : 02.06.2020 09:44
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 38,59 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 38,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 38,32  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.22 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 38,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı  Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 35,61 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı  üretici ülkeler tarafından bu hafta düzenlenmesi beklenen toplantıya  odaklanırken, toplantıdan petrol üretim miktarındaki kesintinin temmuz veya  ağustos sonuna kadar uzatılması kararı çıkması bekleniyor.

OPEC  olarak adlandırılan ve 23 petrol üreticisi ülkeden oluşan grup,  nisan ayında yaptıkları son toplantıda, 1 Mayıs-30 Haziran döneminde toplam  petrol üretimini günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Talep tarafında ise yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle  dünya genelinde petrol tüketimi zayıf seyretmeye devam ediyor. Uzmanlar,  karantina önlemlerinin gevşetilmesi durumunda küresel petrol talebinin  yükselmesinin beklendiğini kaydederken, bu durumda fiyatların yükselişe  geçebileceğini belirtiyor.

Ancak, dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD  ile Çin arasındaki gerginlik, küresel petrol talebi ve fiyatlar üzerinde aşağı  yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 38,74 ile 39,01 dolar aralığının direnç,  38,47 ile 38,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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