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Petrolün varili ne kadar?

22.05.2020 09:44

Son güncelleme : 22.05.2020 09:47
Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 34,70 dolardan işlem görüyor.



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Dün 36,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 36,06  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.22 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 3,77 azalışla 34,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 32,23 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatlarının düşüşünde, Çin’in ekonomik büyüme  hedeflerini kaldırması ve çıkaracağı yeni güvenlik yasasına dair endişeler etkili  oluyor. Küresel ekonomik büyümeye dair olumsuz beklentiler de küresel petrol  fiyatlarını baskılıyor.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve iş birliği yapan  OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki kesintilere rağmen tüm dünyayı etkisi  altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının, petrol talebine olumsuz  etkilerinin fiyatların orta vadede toparlanmasının önündeki en büyük engeli  oluşturduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 36,77 ile 38 dolar aralığının direnç,  35,54 ile 34,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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