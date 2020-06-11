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Petrolün varili ne kadar?

11.06.2020 09:43

Son güncelleme : 11.06.2020 09:49
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 40,41 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 41,99 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,73  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.35 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 3,16 azalışla 40,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,11 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 5,7 milyon varil (yüzde 1,1) artışla 538,1 milyon varile  yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil azalacağı  yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta ise 2,1 milyon varil  düşüş göstermişti.

Uzmanlar, ABD ham petrol stoklarının rekor seviyeye yükselmesiyle  birlikte petrol fiyatlarının düşüş gösterdiğini belirtiyor.

Küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler fiyatları aşağı yönlü  baskılamaya devam ediyor.

Öte yandan, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri  Halife Hafter'e bağlı silahlı bir grup, El-Fil petrol sahasını basarak üretimi  kesti. Brent petrolde teknik olarak 42,44 ile 44,29 dolar aralığının direnç,  40,13 ile 39,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.





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