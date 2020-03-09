Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle, küresel kripto para piyasaları 26 milyar dolar birden daraldı.
Piyasa hacmi 26 milyar dolar daraldı
09.03.2020 15:40
Son güncelleme : 09.03.2020 16:04
DHA
Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.
Gelişmeler üzerine kripto para
piyasalarının en çok etkilenen, dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 10'dan fazla düşerek 8,000 doların da altına inerek 7,875 dolara kadar düştü.
Bitcoin'in yanında, yine en büyük kripto para birimlerinden Ethereum ve Bitcoin Cash de aynı oranlarda düşünce, toplam piyasa hacmi 227 milyar dolara kadar çekildi.
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|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,00
|10.072.119
|% 7,62
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|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|6.563.721
|% -14,93
|
|VAKKO
|5,19
|46.259.946
|% -13,93
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|UTPYA
|4,34
|5.093.526
|% -13,72
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|ARSAN
|4,30
|13.831.943
|% -13,65
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|AYCES
|8,67
|995.725
|% -13,13
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|THYAO
|10,65
|681.063.928
|% -4,40
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|ASELS
|28,20
|474.241.090
|% -5,50
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|GARAN
|9,49
|256.738.074
|% -5,38
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|TUPRS
|93,25
|200.812.937
|% -1,58
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|YKBNK
|2,29
|182.081.636
|% -5,76
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|IHLGM
|1,27
|121.033.754
|% -2,31
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|YKBNK
|2,29
|182.081.636
|% -5,76
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|ODAS
|1,93
|138.608.096
|% -6,76
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|KARSN
|1,74
|114.969.875
|% -5,95
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|THYAO
|10,65
|681.063.928
|% -4,40
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|Alış
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|Dolar
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|7,9943
|8,0344
|% 1,06
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|Frank
|6,5640
|6,6035
|% 1,64
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|Riyal
|1,6243
|1,6325
|% 0,42
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.676
|1.676
|1,96
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|Altın Gr.
|330
|330
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|16,77
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,12
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,52
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|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
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|B. Petrol
|34,88
|34,88
|-10,39
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Seans Raporu
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16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5892, 33 kaybederek (% -4.50 ) 125, 005
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Endeks 104, 268 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 87 altında . İşlem hacmi 4, 965.00 milyon TL de
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Yüzde -8.13 oranında düşüşle 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 235 adet işlem
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15:59ISFIN
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 208, 827 adet işlem
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