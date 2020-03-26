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Piyasalar ABD`nin büyüme verisine odaklandı

26.03.2020 09:00

Son güncelleme : 26.03.2020 09:00
Küresel piyasalar teşviklerle pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD`nin ilk çeyrek büyümesi ve işsizlik başvuruları takip edilecek.



AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu tahvil alım programını başlatmasının ardından Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması piyasaların genel olarak dün de pozitif seyretmesini sağladı.

ABD Senatosu tarafından onaylanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik  paketiyle salgınla mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve  huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu  ekipman tedariğinin yanı sıra ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir  kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılması  öngörülüyor.

Fed ve ekonomi yönetiminin desteklerine karşın Kovid-19 salgını ABD ve  Avrupa'da yayılarak tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün yaptığı  açıklamada, ABD bankalarının, kredi profillerini farklı derecelerde  etkileyebilecek Kovid-19 salgını kaynaklı baskılarla karşı karşıya olduğunu  bildirdi.

Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 2,39 ve S&P 500 endeksi  yüzde 1,15 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti.

Avrupa'da, salgına ilişkin vaka sayısı artmaya devam ederken,  hükümetler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için her geçen gün yeni ve  daha sert tedbirlere başvuruyor.

İtalya'dan sonra en hızlı yayılmanın görüldüğü İspanya, salgınla  mücadelede kullanmak üzere NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon  Merkezi'nden sağlık malzemesi yardımı istedi.

Artan sosyal ve ekonomik endişelere karşın küresel risk iştahı ile dün  borsalar yükselişini devam ettirdi, euro/dolar paritesi ise 1,09'un üzerini test  etti.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,79, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 4,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,47 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında da genel olarak yükseliş eğiliminin devam  ettiği görülürken, Japonya borsası negatif ayrıştı. Japonya'nın Tokyo kentindeki  Kovid-19 vakalarında görülen ani artış nedeniyle ülke ekonomisine ilişkin  tedirginlikler borsaya satış getirdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Vali  Yuriko Koike,  son 24 saatte ülkede tespit edilen 114 yeni vakadan 41'inin Tokyo'da görüldüğünü  bildirdi. Vali Koike, gerekli görülürse, uzmanların tavsiyesiyle kentte sokağa  çıkma yasağı da ilan edilebileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 3,5  değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,8 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde ise, dün gün içinde 92.000 seviyesini test eden BIST 100  endeksi bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, bir önceki  kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 89.063,03 puandan kapanış yaptı. Dün 6,38-6,48  bandında dalgalanması sonrası günü 6,4170'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,4570 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin  odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin ilk  çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 üzerinde kalıcılık sağlanması  durumunda 92.500 ve 95.000 dirençlerinin takip edileceğini kaydeden analistler,  dolar/TL'de ise 6,42'nin destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları





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