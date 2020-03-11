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Piyasalar Avrupa Merkez Bankası`nı radarına aldı

11.03.2020 11:23

Son güncelleme : 11.03.2020 11:23
Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) yarınki faiz toplantısından çıkacak karara kilitlendi. Koronavirüs kaynaklı endişelerle özellikle dünyanın önde gelen merkez bankalarının yaptığı "güvercin" açıklamalar ve Fed`in faiz indirimi sonrası piyasalar, ECB`nin de bir adım atacağına kesin gözüyle bakıyor.



AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed), geçen hafta politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından gözler ECB'ye çevrildi. Koronavirüs kaynaklı endişelerle özellikle dünyanın önde gelen merkez  bankalarının yaptığı "güvercin" açıklamalar ve Fed'in faiz indirimi sonrası piyasalar, ECB'nin de bir adım atacağına kesin gözüyle bakıyor.

Ekonomistler, bankanın mevduat faiz oranlarında indirime gideceğini,  diğer mali ve parasal araçlara da yöneleceğini belirterek, mevduat faiz  oranlarında yapılacak bir indirimin etkisinin az olacağını, diğer araçlara  yönelmenin daha etkili olabileceğini vurguladı.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, ECB'nin, mühimmatının bittiğini, arz ve talep şokundan kaynaklı  ekonomik etkiyi hafifletmek için yapacağı çok az şey olduğunu söyledi.

Faiz indiriminin herhangi bir etkide bulunup bulunmayacağının asıl  soru olduğunu, faizlerin negatif seviyelerde bulunduğunu ve bankaların bundan  zarar gördüğünü ifade eden Houte, maliye politikası ve vergilerde tolerans  gösterilmesi konularının ele alınmasının ek parasal genişlemeden daha etkili  olacağını vurguladı.

Houte, ECB'nin alabileceği önlemlere değinirken, "Bu etkili önlemler  sadece kredilerin güçlendirilmesi, daha fazla devlet tahvili alma, teminat  kurallarında geçici değişiklik, koronavirüsten dolayı finansal problemler yaşayan  şirketlerin banka kredilerinin uzatılmasını desteklemek amacıyla 'hedeflenmiş  likidite enjeksiyonu' olabilir." diye konuştu.

Toplantıda yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO), varlık alım  miktarının artması, bazı teminat kurallarının hafifletilmesi gibi uygulamaların  olabileceği öngörüsünde bulunan Houte, "Bir faiz indirimi imkansız değil ancak  son tercih olabilir." dedi.

"ECB, FİNANSAL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİKLE MÜCADELE EDEBİLİR"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin bu haftaki  toplantısında varlık alım programında geçici bir artışa gidebileceğini, mevduat  faiz oranını da 10 baz puan indirebileceğini söyledi.

Schubert, "Koronavirüsten kaynaklı belirsizlik, 2011 yılında Avro  Bölgesi'ndeki borç krizinin finansal piyasaları vurmasından kaynaklanan  belirsizliğin derecesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Schubert, ECB'nin finansal piyasalardaki belirsizlikle mücadele  edebileceğini kaydetti.

"ECB, MEVDUAT FAİZ ORANINDA 10 BAZ PUANLIK İNDİRİME GİDEBİLİR"

Capital Economics Avrupa Başekonomisti Andrew Kenningham ise ECB'nin  mevduat faiz oranında 10 baz puanlık indirime gideceği öngörüsünde bulundu.

Bankanın TLTRO şartlarını değiştirebileceğini belirten Kenningham,  TLTRO'daki değişikliklerle olumsuz etkilenen sektör ve bölgelere daha fazla ve  ucuz kredi temin edilebileceğini aktardı.

Kenningham, Fed'in politika faizinde yaptığı 50 baz puanlık indirimin  ECB üzerindeki baskıyı artırdığını ancak mevduat faizlerinde indirim yapılması  durumunda bankanın, ileride kullanmak için daha az cephanesi kalacağını söyledi.

"MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA İNDİRİME GİTME, KREDİ BÜYÜMESİNE AZ ETKİDE BULUNACAK"  

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, İtalya'daki yarı tecrit durumu ve  Avrupa'da koronavirüse karşı alınan katı önlemlerin yakın dönemde ekonomiye  önemli ölçüde zarar verdiğini savundu.

Piyasaların, mevduat faiz oranının hem bu hafta hem de haziran ayında  10 baz puan düşürülmesini fiyatladığını ifade eden Hense, mevduat faiz  oranlarında indirime gitmenin, kredi büyümesine az etkide bulunacağını  kaydetti.

Hense, parasal ve mali politikanın virüs kaynaklı arz ve talep  etkisini direkt telafi edemeyeceğini ancak parasal ve mali araçların  kullanılmasının, likidite ve güven üzerindeki ikinci aşama etkilerini kontrol  etmeye yardımcı olacağını vurguladı.





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