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Piyasalar haftaya negatif başladı

30.03.2020 09:11

Son güncelleme : 30.03.2020 09:11
Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile törpülenirken, yeni haftanın açılışında Asya borsaları ve petrol fiyatlarında sert düşüşler görülüyor.



AA

ABD'de geçen hafta genelinde, tarihte görülmemiş ekonomi teşviklerinin desteği ile borsalarda alıcılı bir seyir izlenirken, Kovid-19 salgınından  etkilenen ve ölenlerin sayısındaki artış endişelerin devam etmesine neden oluyor. Salgında dünya genelinde vaka sayısının 700 bine yaklaşması ve ABD ile Avrupa'da  yavaşlamayan artış sayısı, küresel ekonomi üzerindeki risklerin de devam etmesine  neden oluyor.

Salgının sosyal etkisinin yanı sıra ekonomik aktiviteye olumsuz  etkileri de geçen hafta açıklanan verilerle görülmeye başlandı. ABD'de öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) tarihinin en  düşük seviyesine gerilerken, haftalık işsizlik başvuruları da rekor seviyeye  çıktı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony  Fauci, ülkesindeki yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili, "Şu an  gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını  söyleyebilirim ama net değil." dedi. Son verilere göre, ABD'de vaka sayısı 124  bin 686'ya, ölü sayısı da 2 bin 191'e ulaştı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'de cuma günü borsalarda yüzde 4  seviyesinde kayıplar yaşanırken, haftalık bazda ise yüzde 10'u aşan yükselişler  görüldü.

Avrupa tarafında, özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere'de artan vaka  sayılarına bağlı olarak artan endişeler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)  destekleyici adımları ile hafifletilmeye çalışılıyor.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,68, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 5,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,23 değer kaybetti.  Endekslerin haftalık getirisi ise ortalama yüzde 7 oldu.

Avrupa finans piyasalarının geçen haftaki en önemli gündemlerinden  biri de avro/dolar paritesindeki yüksek oynaklığın devam etmesi oldu. Parite,  geçen hafta 1,06-1,12 bandında dalgalı bir seyir izlemesi sonrası haftalık bazda  yüzde 4,1 yükseliş kaydederek 1,1138'den kapanış yaptı. Yeni haftanın açılışında  ise yüzde 0,5 gerileyen parite, 1,1070 seviyesinde dengelendi.

Bugün, Çin Merkez Bankası'nın repo faizini 20 baz puan indirmesi ve  likidite yönünden piyasaları desteklemesinin yanı sıra Japonya'da hükümetin  "benzeri görülmemiş" teşvikler getirileceğini açıklamasına karşın Asya borsaları  yeni haftaya negatif başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde  3,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi  yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Asya piyasalarında ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle sert düşen  Brent petrolün varil fiyatı ise geçen haftanın kapanışına göre yüzde 5 değer  kaybederek 23,6 dolarla yaklaşık 17 yılın en düşük seviyesini gördü.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 3,72 değer kaybederek 88.125,04 puana  inen BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,71 yükseldi. Geçen haftanın son  işlem gününde yüzde 0,9 artışla 6,4539'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,4930 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon, yurt  dışında ise çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak nihai PMI'lar ve cuma günü  ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,38-6,50 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.00 Almanya, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları





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