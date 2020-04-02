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Piyasalar negatif seyrediyor

02.04.2020 09:10

Son güncelleme : 02.04.2020 09:10
Küresel piyasalar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkileri konusundaki endişelerle negatif seyrediyor.



AA

Dünya genelinde, Kovid-19 vaka sayısı 900 bini aşarken, özellikle ABD'de New York dışındaki bölgelerde de vaka artış hızının ivme kazanması endişeleri artırdı. Vaka sayısında ABD, 200 bin 269 ile ilk sıraya yerleşirken,  ABD'yi, 110 bin 574 vakayla İtalya ve 102 bin 136 vakayla İspanya izledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, salı günü, ülkede 100 bin ila 240 bin  kişinin corona virüsten ölebileceğinin tahmin edildiğini söylemesi ile artan  endişeler ve dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, iyimser senaryoda dahi  virüsün etkilerinin hazirana kadar sürebileceği yönündeki değerlendirmesi  borsalarda satışların güçlenmesine neden oldu.

Dün açıklanan veriler de salgının ekonomi üzerindeki ilk etkilerini  ortaya koydu. Dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktivitenin yavaşlasa da henüz "korkutucu"  boyutta olmadığına işaret etti.

Analistler, verilerin beklentiler kadar kötü gelmemesinin "en kötünün  henüz görülmediği" yönündeki yorumları güçlendirdiğini belirterek, salgına  ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini  söyledi.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 4,44, S&P 500 ve Nasdaq endeksi de  yüzde 4,41 değer kaybederken, dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 99,5 oldu.

Avrupa borsalarında da benzer bir satıcılı seyrin etkili olduğu  görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  3,83 ve Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 4,30 düşüş kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki sert düşüşler sonrası bugün Asya  piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225  endeksi yüzde 1,6 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1  yükseldi.

Mart ayını yüzde 54 değer kaybıyla tamamlaması sonrası dün 21,9  dolarla tarihi düşük seviyelerini gören Brent petrolün varil fiyatı ise bugün,  Çin'in rezervleri için petrol alımına başlayacağı yönündeki haberlerle yaklaşık  yüzde 6 değer kazanarak 24,7 dolara çıktı.

Yurt içinde, dün ABD ve Avrupa borsalarına göre daha sakin bir görünüm  ortaya koyan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla  89.085,13 puandan tamamladı.

Dün küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel yüzde 1,3 artarak  6,7026'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında  6,6640 seviyesine geriledi.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin pay piyasaları  üzerindeki baskısının devam ettiğini belirterek, BIST 100 endeksinin, sektör ve  hisse bazlı işlemlerle göreceli olarak pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler  ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 ve 85.000 seviyelerinin  destek, 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri

15.30 ABD, şubat ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, şubat ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri




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