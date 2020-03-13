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Piyasalar negatif seyrini sürdürüyor

13.03.2020 09:33

Son güncelleme : 13.03.2020 09:33
Küresel pay piyasaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dün tarihi düşüşlerden birini gerçekleştirirken, merkez bankaları ekonomik aktiviteye desteklemek için birbiri ardına adımlar atıyor.



AA

Çin'de Kovid-19 salgınından ölen ya da etkilenen insan sayısındaki artış hızı neredeyse dursa da salgın merkezinin Avrupa'ya kaydığı açıklamaları ve vaka sayısının Amerika ve Avrupa kıtasında hızlı bir şekilde artması, dün pay piyasalarında tarihi düşüşlerden birine neden oldu.

İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasının ardından Almanya  Başbakanı Angela Merkel de, Kovid-19 salgınının hızla yayılması nedeniyle  nüfustan mümkün olduğunca sosyal temaslardan kaçınmasını istedi. Fransa'da ise  salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ve vaka sayısı 2 bin 876'ya  yükseldi.

Amerika kıtasında da hızla yayılan salgın nedeniyle ABD'nin Virginia  eyaletinde acil durum ilan edilirken, Maryland'de okullarda eğitime iki hafta  süre ile ara verildi. Salgına yakalanan ve kendini karantinaya alan Kanada  Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde de Kovid-19 tespit edildi.

Bu gelişmeler ve çözüme ilişkin henüz tatmin edici bir gelişme  olmaması nedeniyle birçok ülke borsası tüm zamanların en hızı düşüşünü  gerçekleştirirken, petrol başta olmak üzere emtia fiyatları da geriledi. Güvenli  liman olarak düşünülen altının fiyatı ise diğer piyasalardaki sert düşüşlerin  neden olduğu likidite ihtiyacını karşılamaya çalışan yatırımcıların satışlarıyla  dün yüzde 3,5 değer kaybetti.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerinin ardından ilk güçlü  adımını da attı. New York Fed, Kovid-19 salgını nedeniyle olağandışı  dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite  vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, banka dün gerçekleştirdiği 3 ay  vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağlaken, bugün de 3  ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyar dolarlık likidite  enjeksiyonu yapılacak.

Fed'in adımına karşın dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 9,99, S&P 500  endeksi yüzde 9,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 9,43 değer kaybetti.

Avrupa borsaları, ABD'nin Avrupa'dan seyahatlere bir ay süreyle  kısıtlama getirmesi, salgında vaka sayısındaki hızlı artış ve Avrupa Merkez  Bankası'nın (ECB) destekleyici adımlarının yeterli olmadığına ilişkin  değerlendirmelerle dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirdi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 12,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 10,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 12,28 ve İtalya'da MIB 30 endeksi  yüzde 16,92 düşüş kaydetti.

Bugüne de sert düşüşlerle başlayan Asya borsaları, kapanışa yakın  gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Şu dakikalarda  Nikkei 225 endeksi yüzde 5,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Güney  kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dünya borsalarındaki panik havasının neden olduğu güçlü  satışlarla yüzde 7,26 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 93.639,50 puandan günü  tamamladı. Dün yüzde 1,7 artışla 6,3168'den kapanan dolar/TL ise, bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,3050'den işlem görüyor.

Analistler, Türkiye'de ilk salgın vakasının görülmesine karşın güçlü  tedbirler alındığını belirterek, borsada dünya pay piyasalarındaki panik  havasının etkili olması nedeniyle Borsa İstanbul yönetiminin de bazı tedbirler  aldığını bildirdi.

Borsa İstanbul yönetimi, pay piyasalarında aşırı oynaklık ve  fiyatlardaki sert hareketleri sınırlamak adına aldığı tedbirleri bugünden  itibaren uygulamaya geçirecek. Yapılan duyuruya göre, Pay Piyasası ve Vadeli  İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen  fiyat marjları düşürülürken, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda  çalışan "devre kesici"ye ilişkin de ayarlamalara gidildi.

Pay Piyasasında, gün içi fiyat marjı, tüm gruplarda yüzde 10'a  düşürülürken, "devre kesici tetikleme oranı" tüm gruplarda yüzde 5'e indirildi,  devre kesici sonrası emir toplama süresi" ise 30 dakikaya çıkarıldı.

Yeni düzenlemelerle dünya borsalarıyla birlikte Borsa İstanbul'da  etkili olan aşırı oynaklığın azaltılabileceğini ve panik ortamında bireysel  yatırımcıların zararlarının sınırlanacağını dile getiren analistler, bugünün veri  gündeminde ise yurt  içinde sanayi üretimi,  Almanya'da enflasyonun öne çıktığını  söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.000  seviyelerinin destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,33'ün direnç olarak  öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler,  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde  8,5 artmasını bekliyor. Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim  endeksinin ise yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı sanayi üretim endeksi

10.00 Almanya, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi mart ayı tüketici güven endeksi





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