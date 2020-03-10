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Piyasalar petrol şokundan çıkmaya çalışıyor

10.03.2020 09:30

Son güncelleme : 10.03.2020 09:30
Küresel piyasalar, arz ve talep endişeleriyle dün sert düşen petrol fiyatlarının neden olduğu şoktan çıkmaya çalışırken, ekonomi yönetimlerinin destek mesajları takip ediliyor.



AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol  üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve  karşılıklı açıklamalar, Rusya ile Suudi Arabistan arasında "petrol savaşı" olarak  nitelendirilebilecek gelişmelerin gündeme gelebileceği beklentilerini artırırken,  petrol fiyatlarının da tarihinin en hızlı düşüşlerden birini kaydetmesine neden  oldu.

Dün yaklaşık yüzde 30 değer kaybıyla 31,1 doları görmesinin ardından,  panik fiyatlamasının durması ve gelen tepki alımlarıyla toparlayan Brent petrolün  varil fiyatı, bugün 37 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Pay piyasaları da dün petrol fiyatlarının neden olduğu şok ve yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında Avrupa ve ABD'de yayılmasının  negatif etkisiyle enerji hisseleri öncülüğünde hızlı bir şekilde düşüşe geçti.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 7,79, S&P 500 endeksi yüzde 7,60 ve  Nasdaq endeksi yüzde 7,29 değer kaybederken, bu gelişmeler sonrası ABD Başkanı  Donald Trump'tan gelen açıklamalar dikkati çekti.

Trump, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik  çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine  ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını ve bugün bu konuda görüşme  yapacaklarını duyurdu.

Açıklamanın ardından vadeli işlemlerde ABD endeks kontratları bugün  yüzde 3'ün üzerinde yükselişle işlem görüyor.

Avrupa tarafında, İtalya'nın, Kovid-19 salgınına karşı daha önce  bölgesel olarak alınan önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacağını duyurması ve  ülkede serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılması gündemin en  önemli başlığı oldu.

Petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde yüzde 16’yı aşan kayıpların  yaşandığı Avrupa borsalarında, endeksler de ortalama yüzde 8 düşüş kaydetti.  Almanya'da DAX endeksi yüzde 7,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 7,69 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,39 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve repo  yoluyla likidite desteğinin etkisiyle yükselişini dün de sürdürdü. Parite, dün  1,1496 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya  piyasalarında düşüşe geçerek 1,1330 seviyelerinde dengelendi.

Çin’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a  çıksa da yeni vaka ve ölüm sayısındaki artış hızı düşmeye devam etti. Ulusal  Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Çin'de son 24 saatte sadece 19 yeni  Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda  yıllık yüzde 5,2 artması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde  1,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Yurt içinde, dünya borsalarına paralel güçlü satışların etkili olduğu  Borsa İstanbul'da, yüzde 5,54 gerileyen BIST 100 endeksi, günü 103.524,02 puandan  tamamladı. Dün 6,10-6,20 bandında dalgalanması sonrası 6,1448'den kapanış yapan  dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1510 seviyesinde işlem  görüyor.

Analistler, piyasalardaki panik havasının dağılması ile tepki  alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına  ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin büyüme  verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 103.400 ve 102.500'ün destek, 107.200 ve 110.000 seviyelerinin direnç  konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,10-6,20 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, Aralık 2019 dönemi iş gücü istatistikleri

13.00 Avro Bölgesi, 2019 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla




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Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
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Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,01  
B. Petrol 37,32 37,32 2,96  
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