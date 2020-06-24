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Piyasalar pozitif seyrediyor

24.06.2020 09:08

Son güncelleme : 24.06.2020 09:08
Küresel piyasalar, dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşmasının desteği ile pozitif bir seyir izliyor.



AA

ABD ve Avrupa'da dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)  verileri, hem imalat sanayisinde hem de hizmet sektöründe toparlanmanın  beklentilerden güçlü olduğunu gösterdi.

İmalat sanayi PMI, İngiltere'de 50'nin üzerine çıkarak genişlemeye  işaret ederken, ABD'de 39,8'den 49,6'ya çıkarak beklentileri aştı. Avro  Bölgesi'nde de 46,9'a yükselen imalat sanayi PMI, ekonomide toparlanmaya ilişkin  iyimserleri destekledi.

ABD'de dün açıklanan bir diğer veri olan yeni konut satışları da  mayısta yüzde 16,6 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

Bu gelişmelerle teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdüren  New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve  Nasdaq endeksi de yüzde 0,74 değer kazandı.

Avrupa borsalarında yükseliş eğiliminin, açıklanan PMI verileri  sonrası daha güçlü olması dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,13,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39  yükseliş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında da pozitif bir seyir izlendi. Kapanışa yakın  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi  yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kazandı.

Pay piyasalarındaki iyimserliğe karşın altının ons fiyatının yükseliş  eğilimini bugün de sürdürmesi dikkati çekti. Ons altın, 1.773 dolar ile Ekim  2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1.770 dolar  seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün gün içinde analistlerin direnç olarak  nitelendirdikleri 116.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir  önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 115.338,85 puandan tamamladı.  Dün 6,8513'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın  açılışında 6,8470 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde  imalat sanayi kapasite kullanım oranı  ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini  bildirdi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik  verilerdeki toparlanma sinyallerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden  analistler, salgına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu  söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000  seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım  oranı ve sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası endeksleri

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi




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ECZYT 14,81 112.655.752 % 9,95  
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