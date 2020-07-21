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Piyasalar pozitif seyrediyor

21.07.2020 09:18

Son güncelleme : 21.07.2020 09:18
Küresel piyasalarda ABD-Çin gerilimi iyimser havayı gölgelese de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı pozitif görünümün devamını sağlıyor.



AA

Dünya genelinde Kovid-19 salgınına yakalanan kişi sayısı 14 milyon 760  bine ulaşırken, can kaybı 611 bini aştı. Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka  sayısı 4 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 143  bin 311'e çıktı.

ABD'de vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle normalleşme adımları  sekteye uğrarken, ABD yönetimi de Kovid-19'a karşı hayata geçirilmesi planlanan  yeni teşvik paketinin görüşmelerine başladı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin,  yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını ve söz konusu  teşvik paketinin odağında çocuklar, istihdam ve Kovid-19 aşısının olacağını  belirtti.

Jeopolitik tarafta ABD ile Çin arasında gerilimi artıran karşılıklı  hamleler de gelmeye devam ediyor. ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki  Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11  Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.

Geçen hafta makro verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve yeni teşvik  paketine ilişkin haber akışı ile dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde  0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,51 yükseldi. Dolar  endeksi dün 95,7 ile 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında  bugün 95,9 seviyelerinde hareket ediyor.

Avrupa tarafında Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip  koronavirün ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk  kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda 4 gün  4 gece süren müzakerelerin ardından anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, "Başardık.  Kurtarma paketi ve bütçe konusunda anlaşma sağladık. Bir sonraki 7 yıllık bütçe 1  trilyon 74 milyar avro olacak. Kurtarma paketine 750 milyar avro ayrılacak."  ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de bütçe ve kurtarma  programı konusunda anlaştıklarına işaret ederek, "Bu, Avrupa öncelikleriyle  uyumlu toplam 1,8 trilyon avroluk eşi benzeri görülmemiş bir paket."  açıklamalarını yaptı.

Virüse karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İngiltere'de  Oxford Üniversitesi tarafından klinik çalışmaları devam eden potansiyel yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının güvenli olduğu ve bağışıklık sistemini  desteklediği bildirildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, aşı çalışmasında doğru yolda olduklarını gösteren önemli bir  aşamaya gelindiğini ve bunun büyük bir haber olduğunu belirtti.

ABD ve Çin arasındaki gerilime İngiltere'nin de dahil olmasıyla  jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili  olmayı sürdürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Hong Kong Özel  İdari Bölgesi'nde yürürlüğe koyduğu Ulusal Güvenlik Kanunu nedeniyle Hong Kong'la  yaptıkları suçluların iadesi anlaşmasını süresiz olarak askıya aldıklarını  bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin de İngiltere’nin, Huawei  ekipmanlarını kullanmama ve Hong Kong ile arasındaki suçluların iadesi  anlaşmasını iptal etme kararlarına karşı olduklarını bildirdi.

Bu gelişmelerle Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü İngiltere  hariç yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 değer  kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 ve Fransa'da CAC 40 endeksinde  yüzde 0,47 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün 1,1468 ile yaklaşık 4,5 ayın  zirvesini görmesinin ardından bugün 1,1430 seviyesinde seyrediyor.

Asya tarafında Çin odaklı gelişmeler gündemin odağındaki yerini  sürdürürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 değer  kazandı. Japonya'da TÜFE, haziran ayında enerji fiyatlarındaki yavaş düşüşle  negatif bölgeden çıkmasının etkisiyle sabit kaldı. Çekirdek TÜFE, yüzde 0,1 düşüş  beklentisine karşın, yıllık yüzde 0,1 artış gösterdi. Japonya'da Nikkei 225  endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 119.747 puana  kadar yükselmesinin ardından günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 119.280,47 puandan  tamamladı. Dolar/TL ise bir süredir içinde bulunduğu 6,85-6,87 bandında hareket  etmeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt  dışında ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verisi ile AB liderler  zirvesinden gelecek haber akışının takip edileceğini belirtti.

Yeni tip corona virüs ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de  piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek, 120.000 puanın direnç  olarak izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs  ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu

15.30 ABD, haziran ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi




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